Viaggio musicale Tra le Soireés e La Bohème

Questa sera il teatro Shalom di Empoli si anima con un concerto speciale. Il soprano Chiara Boccabella e la pianista Claudia Gori portano sul palco un programma di musica vocale da camera e lirica. La serata promette un viaggio tra le note, con brani tratti da opere e composizioni classiche. Gli spettatori si preparano ad ascoltare una performance intima e coinvolgente, che unisce talento e passione.

EMPOLI Il teatro Shalom di Empoli è pronto ad ospitare il soprano Chiara Boccabella e la pianista Claudia Gori per una serata interamente dedicata alla musica vocale da camera e alla lirica. Questo il nuovo appuntamento della stagione concertistica proposta del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, che venerdì prossimo alle 21 offrirà un variegato e raffinatissimo viaggio musicale fra Ottocento e primissimi anni del Novecento. Dalle Soireés musicales e i Pécheés de vieillesse di Rossini, si passerà al Belcanto italiano, fino ad arrivare a Wagner, Debussy e Ravel. In chiusura non mancherà un omaggio all’opera lirica con l’esecuzione della celeberrima aria "Sì, mi chiamano Mimì" da "La Bohème" di Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

