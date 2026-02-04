Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 20 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio si fa subito complicata. Un incidente sulla A1 Roma-Napoli provoca code di un chilometro tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, si formano lunghe code a causa di un altro incidente vicino all’A24 Roma-Teramo, con traffico rallentato da Tor Bella Monaca. La via Laurentina è chiusa per allagamento tra Monte Miore e Colle dei Pini, e code si estendono sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in direzione Ostia

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con incidente sulla A1 Roma Napoli che crea code di 1 km tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli andiamo a Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per un incidente che coinvolge più piccoli all'altezza della A24 roma-teramo si sta in coda da Tor Bella Monaca si transita su due corsie andiamo nel quadrante sud della capitale chiusa la via Laurentina per allagamento da Monte migliore a Colle dei Pini sulla Cristoforo Colombo per traffico intenso code da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia è sempre nella stessa situazione sulla via del mare code da raccordo anulare a Vitinia ed infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per la giornata di oggi e per le successive 18 24 ore sono previste sul Lazio sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori centro-meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati prestare la massima attenzione alla guida e a Francesca che andiamo infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2006 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita pastorale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 20:25

La viabilità a Roma si fa sentire questa mattina con code e rallentamenti in diverse zone della città.

La mattina di oggi a Roma e nel Lazio si registrano diversi disagi sulla viabilità.

