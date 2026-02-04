Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 di ieri, la viabilità a Roma e nella regione Lazio si presenta molto complicata. Sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, un veicolo in fiamme tra Selva Candida e Aurelia blocca la corsia, causando code dalla Roma Fiumicino alla via del Mare. La situazione si fa critica anche in altre zone: traffico rallentato tra Ardeatina e Roma Sud, con code tra Cassia bis Salaria e Nomentana, e code a tratti tra la diramazione Roma sud e la A24. Quest’ultima procede a passo d’uomo tra

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione Diaz infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per un veicolo in fiamme chiude tra Selva Candida e Aurelia per traffico invece code dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo code a tratti dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna per traffico code tra Cassia bis Salaria e più avanti code a tratti tra Nomentana e la 24 Roma Teramo proseguendo per un incidente all'altezza dell'appia code dalla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Si procede a rilento tra Tor Cervara e il video per il raccordo anulare in uscita dalla città sulla 91 Roma Fiumicino code dalla via della Magliana a Tre fontane in direzione Eur sulla via Tiburtina si sta in coda a Setteville ad albuccione in direzione Tivoli andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per un precedente incidente a Castel di Decima ora risolto permangono code di smaltimento da Spinaceto verso Latina in senso opposto al traffico intenso code da Vallerano a raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo per traffico intenso code da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia andiamo in provincia di Rieti riaperta la strada provinciale 54 Magliano Sabina all'altezza del km 17 e 200 precedentemente chiusa per un albero caduto si circola con senso unico alternato regolato da impianto semaforico in provincia di Viterbo chiuso alla circolazione e alla strada provinciale 137 Valle di Bagnoregio di entrambi i sensi di marcia il comune di Bagnoregio dal km 7 e 500 al km 78 sento a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata e a Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 19:10

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul cellulare in ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Martedì #3febbraio, dalle 18:00 alle 19:30, in Via Leonida Bissolati si svolgerà una manifestazione Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante #Luceverde facebook

#Viabilità | #Incidente | #Roma Per incidente è chiuso l'Ingresso che da Via Cristoforo Colombo immette sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino @Emergenza24 | #Luceverde x.com