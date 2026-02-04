Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 18 | 40

Tra code e rallentamenti, il traffico a Roma resta molto intenso oggi pomeriggio. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna ci sono file dalla Fiumicino alla via del Mare, e proseguono tra Laurentina e Roma Sud. Anche in carreggiata interna si registrano rallentamenti tra Casa Bianca e Salaria, con tratti a tratti in congestione tra Nomentana e l’Appia. La A24 Roma-Teramo procede a rilento tra Portonaccio e il bivio con il raccordo anulare. In centro, code da via della Magliana a Tre Font

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di australe infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico code dalla Roma Fiumicino alla via del mare e proseguendo code a tratti dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna code Anche qui c'è traffico tra casa bis Salaria e più avanti code a tratti tra Nomentana e l'appia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e il bivio raccordo anulare in uscita dalla città sulla 91 Roma Fiumicino code da via della Magliana a Tre fontane in direzione Eur sulla via Tiburtina si sta in coda dal raccordo anulare Tivoli In entrambe le direzioni andiamo nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per un incidente a Castel di Decima si sta in coda dall'Eur verso Latina in senso opposto per traffico code da Spinaceto a raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo risolto l'incidente si sta comunque in coda per traffico intenso da Mezzocammino a malafede in direzione Ostia andiamo in provincia di Rieti riaperta la strada provinciale 54 Magliano Sabina all'altezza del km 17 e 200 precedentemente chiusa per un albero caduto si circola con senso unico alternato regolato da impianto semaforico in provincia di Viterbo chiusa la circolazione la strada provinciale 137 Valle di Bagnoregio in entrambi i sensi di marcia dal km 500 al km 7 e 800 il comune di Bagnoregio a causa di una frana che ha invaso Tutta la carreggiata da Francesca che vende Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

