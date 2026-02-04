Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 15 | 25

La viabilità sulla strada provinciale 137 a Bagnoregio si blocca da stamattina. Una frana ha invaso tutta la carreggiata tra il km 7,5 e il km 7,8, costringendo i mezzi a fermarsi in entrambi i sensi di marcia. La strada è chiusa al traffico e i lavori di ripristino sono in corso. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per piogge e temporali che potrebbero peggiorare la situazione nelle prossime ore. I mezzi devono trovare alternative per raggiungere le destinazioni.

Astral infomobilità un cordiale e buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna il traffico code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna code anche qui per traffico intenso sopra Cassia bis e Salaria è più avanti e rallentamenti tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 roma-teramo Si procede a rilento tra Fiorentina e Tor Cervara terzo il raccordo anulare andiamo in provincia di Viterbo sulla SP 137 Valle di Bagnoregio chiusa alla circolazione in trambi sensi di marcia dal km 7 e 500 al km 7 e 800 nel comune di Bagnoregio causa movimento franoso che ha invaso Tutta la carreggiata ricordiamo che la Protezione Civile allerta meteo gialla per la giornata di oggi 4 febbraio e per le successive 18 24 ore sono previste sul Lazio precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o breve temporale specie sui settori centro-meridionali con quantitativi cumulati da deboli a moderati prestare la massima attenzione alla guida da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo ora con un messaggio di sicurezza stradale un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

