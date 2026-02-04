Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 13 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora diversi disagi, con code e strade chiuse a causa di eventi franosi e alberi caduti. Sul raccordo anulare si registrano rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est, mentre in carreggiata interna tutto scorre più o meno regolarmente. Tuttavia, sulla A24, tra Portonaccio e tangenziale est, ci sono code sia in entrata che in uscita. La strada tra Tomba di Nerone e la Cassia ha rallentamenti, così come la Casina tra Finocchio e il raccordo sulla SP 137 a Bagnore

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare di Roma dove troviamo correre in esterna all'altezza della Pontina è più avanti tra Appia Casilina mentre in carreggiata interna la circolazione è perlopiù regola ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 dove ci sono code tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima code nei due sensi di marcia sia sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone che sulla casina tra finocchio raccordo sulla SP 137 balle di Bagnoregio chiusura alla circolazione in entrambi i sensi di marcia dal km 7 e 500 al 78100 nel comune di Bagnoregio a causa di un movimento franoso Ok invaso la carreggiata è sempre a causa di evento franoso è chiusa provvisoriamente al traffico da km 0 a 0 e 300 nel comune di ciglione La sp89 pisciarella ci spostiamo sulla sr218 Rocca di Papa dove un albero caduto sulla strada al km 11 e 600 casa in senso unico alternato In entrambe le direzioni prestare attenzione Infine per il trasporto marittimo informiamo che causa condizioni meteo avverse la corsa unità veloce laziomar Formia Ventotene delle 10:30 è anticipata alle 13 ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione adesso un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé i paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un per fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

