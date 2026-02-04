Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 12 | 25

La viabilità a Roma si complica con code e chiusure. Sul tratto urbano dell’A24 tra Portonaccio e la tangenziale est si segnalano rallentamenti, così come sul Raccordo Anulare tra Appia e Casilina, dove il traffico si muove a passo d’uomo. Chiusi in entrambi i sensi di marcia invece i tratti di Valle di Bagnoregio e Ronciglione a causa di una frana che ha invaso la carreggiata e di un evento franoso. In zona Rocca di Papa, un albero caduto ha creato un senso unico altern

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio code sul tratto Urbano della A24 roma-teramo tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima e ci sposiamo sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra Appia e Casilina per il resto circolazione regolare sulla SP 137 Valle di Bagnoregio chiusura alla circolazione in entrambi i sensi di marcia da km 7 e 500 al km 7 e 800 nel comune di Bagnoregio causa movimento franoso che ha invaso Tutta la carreggiata è sempre causa di evento franoso chiusura provvisoria al traffico da km 0 a 0 e 300 nel Comune di Ronciglione del 89 pisciarella infine andiamo sulla sr218 Rocca di Papa causa di un albero caduto qui sulla strada al km 11 e 600 è attivo il senso unico alternato In entrambe direzioni prestare attenzione Infine per il trasporto marittimo informiamo che causa condizioni meteo avverse la corsa unità veloce di laziomar Formia Ventotene delle ore 15:30 anticipo la partenza alle 13

La viabilità a Roma si fa sentire questa mattina con code e rallentamenti in diverse zone della città.

La mattina di oggi a Roma e nel Lazio si registrano diversi disagi sulla viabilità.

