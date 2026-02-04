Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 09 | 40

La mattina di lunedì si presenta complicata sulle strade di Roma e dintorni. Code e traffico intenso si registrano sulla via Salaria tra Villa Spada e la tangenziale, sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti e sull’Aurelia tra Massimina e il raccordo. La situazione peggiora anche sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, con rallentamenti in direzione Roma, e sulla Colombo, tra via Pindaro e il raccordo anulare. Circolazione difficile anche sul tratto urbano dell’A24 tra Settecamini e il raccordo, con code che

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti dalla raccordo anulare alla Colombo verso il centro e traffico intenso code sulla A24 già partire da Settecamini code che proseguono sul tratto Urbano della A24 tra raccordo a fare tangenziale est verso quest'ultima sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatine tra salario e Tiburtina in esterna code tra Casilina e ha 24 altezza e tra Roma Fiumicino e Appia diamo ora uno sguardo alle consolari in entrata nella capitale coda in direzione centro sulla Flaminia tra raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria tra Villa Spada e tangenziale su Aurelia tra Massimina e raccordo e sull'Appia tra Ciampino e via delle Capannelle code piaciuto sulla Pontina tra Pomezia Castel Romano verso Roma e corre anche sulla Colombo tra via Pindaro il raccordo anulare sempre verso la capitale ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La viabilità a Roma e dintorni si complica questa mattina.

La viabilità di Roma e della Regione Lazio si complica questa mattina.

