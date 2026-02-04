Via Palamina un disastro lungo 30 anni

Da oltre 30 anni, gli abitanti di Montetiffi, frazione di Sogliano, chiedono interventi per sistemare la via Palamina. La strada collega Novafeltria e si trova in condizioni sempre più precarie. Nonostante le ripetute richieste, nulla è stato fatto finora. La situazione diventa sempre più difficile per chi ci vive e ci lavora.

Da trent'anni gli abitanti di Montetiffi, frazione di Sogliano, chiedono che venga sistemata la via Palamina che dalla località collega Novafeltria in provincia di Rimini. Una strada di 3,6 chilometri che attraversa tre comuni: Sogliano, Mercato Saraceno e Talamello. Dice Norberto Venturi, residente a Montetiffi e presidente del consiglio di frazione: "Abbiamo questo problema da 30 anni. Si tratta di una strada comunale situata in un confine territoriale da cui dipendono i problemi. Il primo tratto di via Palamina è in comune di Mercato Sarceno, il secondo di Sogliano, il terzo ancora di Mercato, il quarto di Sogliano e l'ultimo chilometro e mezzo in comune di Talamello.

