Verso il referendum sulla separazione delle carriere un dibattito a Palazzo Branciforte

A Palermo, nel cuore di Palazzo Branciforte, si è svolto un incontro tra sostenitori e oppositori del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. I partecipanti hanno discusso le ragioni di chi è favorevole e di chi si oppone, in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo. La discussione si è concentrata sui pro e i contro, senza troppi giri di parole, e ha visto la presenza di diverse figure del mondo giudiziario e politico. Ora si attende il risultato delle urne, che potrebbe cambiare il modo in cui funzionano le procure e le

Un incontro per discutere del referendum sulla separazione dei carriere dei magistrati e mettere a confronto le ragioni del sì e quelle del no, in vista della votazione del 22 e del 23 marzo. Ad organizzarlo è la Libera Università della Politica, fondata da Padre Ennio Pintacuda, a Palazzo.

