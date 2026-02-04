La società sta puntando molto su Sammarco, definendolo l’acquisto perfetto. Zanzi, uno dei dirigenti, ha spiegato che l’investimento di milioni nasce da un’idea precisa: rafforzare la squadra e tornare a competere in modo più competitivo. La dirigenza crede che questa scelta possa portare risultati concreti nel prossimo futuro.

Il momento attuale dell’Hellas Verona è segnato da una riflessione profonda su gestione economica, investimenti e scelte sportive, con l’obiettivo di sostenere la costante competitività del club. Analizzando la posizione di classifica, le decisioni della proprietà e l’aggiornamento tecnico, emerge un quadro in cui responsabilità e prontezza operativa guidano le azioni. Nell’esercizio delle proprie prerogative, Italo Zanzi, presidente esecutivo, ha difeso la gestione economica del club. In conferenza stampa ha ribadito l’impegno della proprietà, indicando investimenti complessivi per 35 milioni di euro realizzati tra estate e inverno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Verona, Zanzi: «Sammarco è l'acquisto perfetto, ecco i motivi dell'investimento milioni»

Approfondimenti su Hellas Verona

Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, difende la gestione del club e spiega perché il suo investimento di 35 milioni è la scelta giusta.

Italo-Zanzi difende la società e risponde alle critiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Hellas Verona

Argomenti discussi: Zanzi: Progetto a lungo termine, il momento è difficile, ma ci crediamo ancora; Parla Zanzi: alle 15 conferenza stampa del presidente esecutivo del Verona; Hellas Verona, allenamento questa mattina. Ore 15 conferenza Zanzi; Hellas Verona, allenamento questo pomeriggio. Chi guiderà i gialloblù?.

Verona, Zanzi convinto: «Investiti 35 milioni, Sammarco scelta giusta! Ecco perché». Le parole del presidente esecutivoVerona, Zanzi convinto: «Investiti 35 milioni, Sammarco scelta giusta! Ecco perché». Le parole del presidente esecutivo Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, ha analizzato il momento d ... calcionews24.com

Verona, Zanzi: Non pensiamo alla retrocessione, Sammarco la scelta giustaItalo Zanzi, presidente esecutivo del Verona, ha parlato oggi in conferenza stampa per analizzare il momento del club scaligero dopo l'esonero di Paolo Zanetti e l'arrivo di Paolo Sammarco. Ecco le ... fantacalcio.it

Zanzi (pres.esecutivo #Verona ): “Abbiamo investito 35 milioni. #Sammarco è la scelta giusta, è pronto” x.com

#HellasVerona, #Zanzi: “Abbiamo reinvestito 35 milioni di euro. Il problema è la classifica, non il progetto” - facebook.com facebook