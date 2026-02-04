Vergara fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese | ora il Tottenham ha offerto 20 milioni

Da ilnapolista.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vergara cambia rotta in poche settimane. Dopo aver trattato un prestito tra Cagliari e Cremonese, ora il Tottenham ha messo sul tavolo 20 milioni di euro per acquistarlo. La sua situazione si è evoluta rapidamente, e le due italiane sono rimaste a guardare. La sua vicenda si è trasformata in una vera e propria corsa tra le big europee.

E’ Vergara-mania in giro. E pensare che fino a 15 giorni fa sembrava destinato a essere ceduto in prestito a una tra Cagliari e Cremonese, che erano già entrate in azione per accaparrarselo. Nel calcio come nella vita, però, basta davvero un attimo per cambiare il proprio destino. Scrive Tuttosport: “Parabola incredibile quella che sta vivendo nelle ultime settimane Antonio Vergara. Una favola — è proprio il caso di dirlo — visto che dal debutto da titolare in Serie A lo scorso 17 gennaio (in occasione di Napoli-Sassuolo) il fantasista campano ha letteralmente stravolto in positivo la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

vergara fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra cagliari e cremonese ora il tottenham ha offerto 20 milioni

© Ilnapolista.it - Vergara, fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese: ora il Tottenham ha offerto 20 milioni

Approfondimenti su Vergara Cagliari

Per En Nesyri il Napoli ha offerto al Fenerbahce 5 milioni di prestito più un diritto di riscatto di 20 milioni

Il Napoli ha presentato un’offerta al Fenerbahce per Youssef En Nesyri, comprendente un prestito di 5 milioni di euro e un’opzione di riscatto di 20 milioni.

Schira: “Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato”

Il calciomercato del Napoli è attualmente soggetto a restrizioni a causa delle normative sul limite del costo del lavoro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vergara Cagliari

Argomenti discussi: Vergara sta vivendo una parabola incredibile! Sembrava destinato a essere ceduto in prestito, c'erano due squadre su di lui - CalcioNapoli24 | CN24; TUTTOSPORT - Vergara, tutto è cambiato in poco tempo, sembrava destinato al prestito; Capasso: Vergara è nato per il calcio, oggi è solo al 50% del suo potenziale; Le 72 ore di Vergara hanno un solo paragone, ed è accaduto in America più di dieci anni fa - CalcioNapoli24 | CN24.

Vergara, fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese: ora il Tottenham ha offerto 20 milioniVergara, da possibile prestito a titolare nel Napoli di Conte. Il Tottenham offre 20 milioni, ma è incedibile. Ora lo osserva anche Gattuso. ilnapolista.it

Vergara, l'incredibile parabola: dal mercato al posto fisso nel Napoli di Conte. E Gattuso...Da riserva a stella, in 15 giorni ha stregato Premier e ct: il fantasista campano ha letteralmente stravolto in positivo la sua carriera ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.