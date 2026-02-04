Vergara cambia rotta in poche settimane. Dopo aver trattato un prestito tra Cagliari e Cremonese, ora il Tottenham ha messo sul tavolo 20 milioni di euro per acquistarlo. La sua situazione si è evoluta rapidamente, e le due italiane sono rimaste a guardare. La sua vicenda si è trasformata in una vera e propria corsa tra le big europee.

E’ Vergara-mania in giro. E pensare che fino a 15 giorni fa sembrava destinato a essere ceduto in prestito a una tra Cagliari e Cremonese, che erano già entrate in azione per accaparrarselo. Nel calcio come nella vita, però, basta davvero un attimo per cambiare il proprio destino. Scrive Tuttosport: “Parabola incredibile quella che sta vivendo nelle ultime settimane Antonio Vergara. Una favola — è proprio il caso di dirlo — visto che dal debutto da titolare in Serie A lo scorso 17 gennaio (in occasione di Napoli-Sassuolo) il fantasista campano ha letteralmente stravolto in positivo la sua carriera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese: ora il Tottenham ha offerto 20 milioni

