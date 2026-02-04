Vento forte peggiorano le condizioni meteo in città | scatta l' allerta arancione

Le condizioni meteo a Bari si aggravano. Il vento forte ha causato l’allerta arancione, che è entrata in vigore questa mattina alle 10 e durerà fino alle 20. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Peggiorano le condizioni meteo su Bari e provincia. Il forte vento ha spinto la Protezione Civile ha far salire il livello di allerta sulla Puglia Centrale Adriatica: la nuova classificazione ‘arancione’ è scattata dalle 10 di questa mattina, mercoledì 4 febbraio, e durerà fino alle 20.Venti e.🔗 Leggi su Baritoday.it

Sono previste piogge, rovesci e vento forte nella provincia di Latina a causa di una nuova perturbazione atlantica.

