Venezuelan official Saab formerly held in US arrested again-Colombian media
Alex Saab, l’ex uomo d’affari colombiano-venezuelano, è stato di nuovo arrestato in Colombia. La notizia arriva dai media locali, che riferiscono di un’operazione delle forze dell’ordine. Saab, già detenuto negli Stati Uniti in passato, ora si trova di nuovo sotto custodia, senza dettagli precisi sulle accuse o le ragioni di questo nuovo arresto. La sua vicenda giudiziaria continua a tenere banco tra le notizie più calde di queste settimane.
Feb 4 (Reuters) - Venezuelan official Alex Saab, a Colombian-Venezuelan former businessman once held in the U.S., was arrested in Venezuela on Wednesday, several Colombian media outlets said. Saab, a close ally of President Nicolas Maduro, now in U.S. custody, was cinematically detained in Cape Verde in 2020 and held for more than three years in a bribery scheme, before he was granted clemency in exchange for the release of Americans held in Venezuela. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Alex Saab
US allows China to purchase Venezuelan oil but not at ‘undercut’ prices of Maduro days, official says
Gli Stati Uniti consentono alla Cina di acquistare petrolio venezuelano, ma limitano le condizioni di prezzo, evitando tariffe troppo basse rispetto a quelle praticate durante il governo Maduro.
Colombian authorities search for missing plane carrying 15 people
Le autorità colombiane hanno avviato una vasta ricerca per trovare un aereo commerciale scomparso con a bordo 15 persone.
Ultime notizie su Alex Saab
Venezuelan official Saab, formerly held in US, arrested again: Colombian mediaFeb 4 (Reuters) - Venezuelan official Alex Saab, a Colombian-Venezuelan former businessman once held in the U.S., was arrested in Venezuela on Wednesday, several Colombian media outlets said. Saab, a ... msn.com
Gli Stati Uniti hanno autorizzato la Cina ad acquistare petrolio venezuelano a prezzi di mercato, abbandonando gli sconti concessi durante l’era Maduro. x.com
In Venezuela continua davanti alle carceri la veglia dei familiari di detenuti politici che il governo di Rodríguez ha annunciato di voler liberare.Ieri ne sono stati rilasciati altri otto, tra cui un italo-venezuelano. Non c’è ancora però il cooperante Alberto Trentini. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.