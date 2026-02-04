Venezuelan official Saab formerly held in US arrested again-Colombian media

Da internazionale.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Saab, l’ex uomo d’affari colombiano-venezuelano, è stato di nuovo arrestato in Colombia. La notizia arriva dai media locali, che riferiscono di un’operazione delle forze dell’ordine. Saab, già detenuto negli Stati Uniti in passato, ora si trova di nuovo sotto custodia, senza dettagli precisi sulle accuse o le ragioni di questo nuovo arresto. La sua vicenda giudiziaria continua a tenere banco tra le notizie più calde di queste settimane.

Feb 4 (Reuters) - Venezuelan official Alex Saab, a Colombian-Venezuelan former businessman once held in the U.S., was arrested in Venezuela on Wednesday, several Colombian media outlets said. Saab, a close ally of President Nicolas Maduro, now in U.S. custody, was cinematically detained in Cape Verde in 2020 and held for more than three years in a bribery scheme, before he was granted clemency in exchange for the release of Americans held in Venezuela. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

venezuelan official saab formerly held in us arrested again colombian media

© Internazionale.it - Venezuelan official Saab, formerly held in US, arrested again-Colombian media

Approfondimenti su Alex Saab

US allows China to purchase Venezuelan oil but not at ‘undercut’ prices of Maduro days, official says

Gli Stati Uniti consentono alla Cina di acquistare petrolio venezuelano, ma limitano le condizioni di prezzo, evitando tariffe troppo basse rispetto a quelle praticate durante il governo Maduro.

Colombian authorities search for missing plane carrying 15 people

Le autorità colombiane hanno avviato una vasta ricerca per trovare un aereo commerciale scomparso con a bordo 15 persone.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alex Saab

venezuelan official saab formerlyVenezuelan official Saab, formerly held in US, arrested again: Colombian mediaFeb 4 (Reuters) - Venezuelan official Alex Saab, a Colombian-Venezuelan former businessman once held in the U.S., was arrested in Venezuela on Wednesday, several Colombian media outlets said. Saab, a ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.