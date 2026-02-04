Velo Club pronto a vincere Tanti i giovani alla ribalta

Il Velo Club si prepara a conquistare nuove vittorie. I giovani ciclisti della società cittadina, fondata nel 1930, sono pronti a scendere in pista già dal 14 febbraio in Bresciano, alla Coppa San Geo. La stagione promette battaglie tra sprint e fughe, tra gare su strada e ciclocross, con i talenti del domani che si fanno strada.

Sprint e fughe per la vittoria, gare su strada e ciclocross nel segno dei ciclisti del domani. I giovani del Velo Club, storica società cittadina fondata nel 1930, sono pronti per una nuova stagione agonistica, il cui avvio è previsto nel Bresciano il 14 febbraio, in concomitanza della Coppa San Geo, con cui per tradizione prende il via il calendario della competizioni della categoria Under 23 Elite. In questi giorni gli atleti stanno rifinendo la preparazione nel territorio reggiano, seguiti dai direttori sportivi Alioscia Facchini e Mario Ferrari. La nutrita formazione Under 23 Elite che parteciperà alle corse su strada è composta da Enrico Benassati, Pietro Dapporto, Riccardo Drei, Alessio Faccani, Angelo Gabriele, Pietro Gualazzini, Marco Guercilena, Simone Magnani, Mattia Maioli, Nicolò Missaglia, Manuel Mutolo, Carmine Raia, Edoardo Raschi, Nicola testa Pulici, Pietro Tintoni e Matteo Visioli.

