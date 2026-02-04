Vedetta del mare

Da lecceprima.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lettore di Porto Cesareo ha inviato una foto che ritrae la vedetta del mare a Torre Lapillo. La immagine mostra la torre e il paesaggio circostante, catturato durante una giornata di sole. Fernando Maria Maurizio Potenza ha voluto condividere con noi questo scorcio, che mette in evidenza un angolo caratteristico della zona.

TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) - Lo scatto di un nostro lettore da Torre Lapillo: ce lo invia Fernando Maria Maurizio Potenza. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

