Variazioni ai percorsi Amts | tutte le modifiche di mercoledì 4 febbraio

Da cataniatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 4 febbraio, i mezzi pubblici di Amts cambieranno percorso o orario. Le modifiche riguarderanno le linee durante le festività agatine, quindi chi utilizza i mezzi dovrebbe controllare gli orari aggiornati. Le variazioni sono programmate per tutta la giornata e potrebbero causare qualche disagio ai pendolari.

Nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio 2026 il servizio di trasporto pubblico Amts subirà variazioni di percorso eo d’orario in occasione delle Festività Agatine.Per motivi di sicurezza, il Comune di Catania ha inoltre disposto la chiusura del capolinea di Piazza Borsa nei giorni 3, 4, 5 e nella.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Amts Variazioni

Variazioni degli orari Amts durante le festività agatine

Durante le festività agatine, i cittadini di Catania devono fare i conti con le variazioni degli orari e dei percorsi degli autobus Amts.

Lavori stradali, variazioni ai percorsi degli autobus a Taranto

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Amts Variazioni

Argomenti discussi: Variazioni ai percorsi Amts: tutte le modifiche di mercoledì 4 febbraio; Variazioni degli orari Amts durante le festività agatine; Catania: con via Plebiscito chiusa percorsi alternativi per gli autobus; Variazioni degli orari Amts durante le festività agatine.

Le modifiche agli orari e ai percorsi busLe modifiche agli orari e ai percorsi bus Modifiche ai percorsi dei bus di Autolinee Toscane in vista del passaggio del Giro d’Italia: chiusure stradali e variazioni per le linee in diverse località, ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.