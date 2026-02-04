Variazioni ai percorsi Amts | tutte le modifiche di mercoledì 4 febbraio

Mercoledì 4 febbraio, i mezzi pubblici di Amts cambieranno percorso o orario. Le modifiche riguarderanno le linee durante le festività agatine, quindi chi utilizza i mezzi dovrebbe controllare gli orari aggiornati. Le variazioni sono programmate per tutta la giornata e potrebbero causare qualche disagio ai pendolari.

Nelle giornate del 3, 4 e 5 febbraio 2026 il servizio di trasporto pubblico Amts subirà variazioni di percorso eo d’orario in occasione delle Festività Agatine.Per motivi di sicurezza, il Comune di Catania ha inoltre disposto la chiusura del capolinea di Piazza Borsa nei giorni 3, 4, 5 e nella.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Durante le festività agatine, i cittadini di Catania devono fare i conti con le variazioni degli orari e dei percorsi degli autobus Amts.

