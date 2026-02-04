Varese cadono due centimetri di neve | incidenti e rallentamenti

Questa mattina a Varese sono caduti due centimetri di neve, portando caos alla circolazione. Le strade si sono riempite di auto in difficoltà, e molti hanno dovuto affrontare code e rallentamenti. Diversi incidenti si sono verificati lungo le vie principali, soprattutto nelle zone più trafficate. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono intervenuti per gestire le situazioni di emergenza, mentre i cittadini cercano di adattarsi alle strade scivolose. È la prima neve consistente dell'anno in città, dopo alcune nevicate sui rilievi e nelle v

Varese, 4 febbraio 2026 – Prima neve dell'anno a Varese. Dopo gli assaggi delle scorse settimane, con i fiocchi caduti solo sui rilievi e poi anche nelle valli in due distinte occasioni a fine gennaio, questa volta la neve si è vista anche in città. Solo una spolverata, con 2-3 centimetr i rimasti a terra, ma sufficiente comunque a imbiancare i Giardini Estensi portando un po' di magia dell'inverno in centro. In vetta al Campo dei Fiori l'accumulo è stato più consistente, con circa 18 centimetri di neve fresca. Rispettate così le previsioni che indicavano la possibilità di precipitazioni nevose anche a quote basse: il fenomeno ha avuto inizio all'alba di martedì per poi esaurirsi nel corso della mattinata.

