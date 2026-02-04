Varese batte il docufilm Rai sulle Olimpiadi | celebrazione dei sogni sportivi nei 70 anni di gloria olimpica

Varese ha appena festeggiato i 70 anni di storia olimpica con il nuovo docufilm “Neve, Ghiaccio e Gloria”. Mercoledì sera, nella Sala Montanari, è andata in scena l’anteprima nazionale del film prodotto da Art FK Produzioni e Rai Documentari. La serata ha richiamato appassionati e sportivi, tutti curiosi di rivivere i momenti di gloria e i sogni dei protagonisti di un tempo.

**Un docufilm sull’Olimpiade di Varese: “Neve, Ghiaccio e Gloria” celebra 70 anni di sport italiano** Mercoledì 4 febbraio, alle ore 18, la Sala Montanari del comune di Varese ha ospitato una serata unica: l’anteprima nazionale del docufilm *“Neve, Ghiaccio e Gloria”*, prodotto da Art FK Produzioni in collaborazione con Rai Documentari. Con il titolo di una canzone del gruppo rock I Giganti, il film racconta 70 anni di sogni sportivi italiani, partendo dall’Olimpiade di Cortina del 1956 fino alla Milano-Cortina 2026. Il successo della proiezione – con presenze di istituzioni locali, sportive e culturali – è stato un’espressione di entusiasmo per un evento che non solo celebra il passato, ma punta al futuro delle Olimpiadi in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese batte il docufilm Rai sulle Olimpiadi: celebrazione dei sogni sportivi nei 70 anni di gloria olimpica Approfondimenti su Varese Olimpiadi Olimpiadi 2024: Modifiche alla viabilità in Varese e provincia per i comuni coinvolti nella fiamma olimpica Questa mattina, le autorità hanno annunciato nuove modifiche alla viabilità in alcuni comuni della provincia di Varese, tra cui Gallarate, Busto Arsizio e Legnano. Canone Rai, verso il taglio da 90 a 70 euro: è scontro sulle coperture Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Varese Olimpiadi Argomenti discussi: Sala piena al Cinema Nuovo di Varese per ricordare Giulio Regeni; Varese batte Los Angeles all’esordio nell’Avance Global Cup; La Germani batte Varese: vetta solitaria e pass per le Final Eight; Nasce CineMoi: il cinema torna a farsi carta (e pensiero) in una nuova rivista da collezione. Neve, Ghiaccio e Gloria: Varese tiene a battesimo il docufilm Rai che celebra 70 anni di sogni olimpiciSuccesso in Sala Montanari per l'anteprima nazionale dell'opera prodotta da Art FK. Un viaggio emozionante da Cortina '56 a Milano Cortina 2026, con il racconto di campioni come Carolina Kostner e Deb ... varesenews.it A Varese arriva il festival Nord in Giallo, si parte con Chi è senza colpaSabato 14 febbraio alle ore 18.00 ci sarà la proiezione del docufilm del regista Riccardo Alessandro, ideato da Katiuscia Magliarisi. Saranno presenti gli autori per raccontare come è nato il film. In ... varesenews.it Seconda vittoria consecutiva per la Pallacanestro Femminile Varese che batte sulla sirena Vittuone con una magia di Moretti. Ottima prova di squadra delle neroargento #basket #serieB #Pallacanestro #femminile #varesesport #varese facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.