Vannucci si impegna da Modena | L’unico che difende il frontale

Roberto Vannacci torna a Modena per incontrare il pubblico a Baggiovara. L’ex ufficiale si presenta con un tono diretto e senza fronzoli, parlando di come si impegna a difendere le sue idee. La sua presenza suscita reazioni contrastanti tra chi lo sostiene e chi lo critica, mentre lui insiste che è l’unico a difendere il frontale, come dice lui, e a portare avanti le sue posizioni senza paura. La serata si svolge tra applausi e qualche contestazione, in un clima di grande attenzione.

**Roberto Vannacci ritorna a Modena per una conferenza pubblica a Baggiovara, in un momento di grande tensione politica. Il generale, ormai fuori dalla Lega, ha lanciato il nuovo partito "Futuro Nazionale" e, in una serie di dichiarazioni, si è difeso dalle accuse di tradimento. La sua presenza a Modena, in una sala dell'hotel RMH con due mila richieste rifiutate, sembra segnare una nuova fase del suo percorso politico, ormai distante da quelli che un tempo lo accomunavano.** L'evento, avvenuto mercoledì 4 febbraio 2026, è stato un momento cruciale per l'attuale posizione di Roberto Vannacci, che, dopo il rompiscatole della Lega, cerca di affermare una nuova identità politica.

