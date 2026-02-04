Vannacci si scoda con Mazzuca | deluso non riceve ringraziamento dopo presentazione libro

Vannacci si scambia accuse con Mazzuca durante un evento a Reggio Calabria. L’Avvocato Alfonso Mazzuca si mostra deluso perché il fratello, Roberto Vannacci, non lo ringrazia dopo aver presentato il suo libro. La tensione tra i due emerge chiaramente, creando un momento di imbarazzo davanti ai presenti.

**Lei è un evento di presentazione del libro di Roberto Vannacci a Reggio Calabria, l'Avvocato Alfonso Mazzuca ha espresso la sua delusione per l'ingresso del fratello in politica.** Il 4 febbraio 2026, a Reggio Calabria, il libro *"Il Mondo al Contrario"*, scritto da Roberto Vannacci, era stato presentato in un evento organizzato con un impegno particolare. Era stato l'Avvocato Alfonso Mazzuca, residente a Reggio Calabria, a invitare l'ex generale alla presentazione. La scena era stata quella di un incontro privato, senza coinvolgimento politico, con l'obiettivo di mostrare la sua posizione fuori dagli schemi partitici.

Matteo Salvini si mostra deluso e amareggiato dopo che Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega.

