Vannacci scheggia impazzita o furbo paracadutista politico? 

Vannacci si prepara a correre alle politiche del 2027 con il marchio “Futuro Nazionale”. Dopo aver fatto parlare di sé come una scheggia impazzita, ora il militare e politico annuncia ufficialmente la sua candidatura, che di certo non passa inosservata. La sua scelta di schierarsi con un nuovo movimento fa discutere, tra chi lo vede come un furbo e chi invece come un personaggio che ha già tracciato il suo percorso politico. Resta da capire se questa mossa gli aprirà davvero le porte del Parlamento o se finirà per essere solo un’altra t

Vannacci, il dado è tratto: correrà alle politiche del 2027 con il marchio “Futuro Nazionale”. Ma il Cesare del “mondo al contrario” (il bignamone della destra profonda) ha varcato un Rubicone che, di riffa o di raffa, lo ricondurrà in tutti i casi alla sponda in cui non può non stare: a destra. Tanto rumore per nulla? Non esattamente. Vediamo perché. Cosa è successo. Nella giornata di ieri Roberto Vannacci, eletto due anni fa all’europarlamento con più di 500 mila voti, ha lasciato la Lega di cui è vicesegretario. Lo ha fatto con un lungo post sui social in cui ha lanciato il manifesto politico di una forza che si colloca a destra del centrodestra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

