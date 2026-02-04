vannacci salvini e lo scontro tra due estremismi

Vannacci e Salvini si sono trovati di fronte a un confronto acceso, segnando una frattura tra due estremismi di destra. Fino a ieri, la regola era che a destra si sopportavano, anche se le differenze c’erano. L’ultimo episodio che ha rotto questa unità risale al 2010, quando Gianfranco Fini chiese a Berlusconi: “Che fai, mi cacci?”. Da allora, le tensioni sono aumentate, e oggi i due leader sembrano meno disposti a mettere da parte le divergenze.

La regola, almeno fino a ieri, era che a destra non ci si divide ma ci si sopporta. Per trovare l’unica eccezione bisogna andare indietro al 2010, con l’icastico «Che fai, mi cacci?» di Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi che sancì la rottura tra i due. Per questo l’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non è solo una resa dei conti tra il Generale e il Capitano, ma un ‘anomalia. Il post della Lega. Il ‘tradimento’ dei sacri valori dei patrioti. Storicamente lo scissionismo è prerogativa della sinistra: lì ci si separa per eccesso di pensiero, per sovrabbondanza di distinguo, per incapacità di sintesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, dicendo che lo vedono solo i giornalisti.

Argomenti discussi: Lo scarroccio a destra della Lega, l'incognita Vannacci e il temporeggiatore Salvini; Lunedì il faccia a faccia Salvini-Vannacci e il tentativo di frenarlo. Poi il leader dice ai suoi: lui è una parentesi; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; La scissione sovranista di Vannacci che agita Salvini e il centrodestra.

Vannacci, Salvini lo scarica: il simbolo porta male. I timori di FdI di scoprirsi a destraDa generale a gatto nero. «Ragazzi, il suo simbolo porta sfiga». Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci in un Consiglio federale che sa di redde rationem. Due ore a via ... ilgazzettino.it

Vannacci lascia la Lega, Salvini: Deluso. Carroccio rievoca Fini: La storia si ripeteLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Deluso'. Carroccio rievoca Fini: 'La storia si ripete' ... tg24.sky.it

Il #Generale #Vannacci #rompe gli #indugi, #lascia la #Lega di #Salvini e crea un suo #partito: #FuturoNazionale x.com

Il vice segretario della Lega ed eurodeputato, Roberto Vannacci, ha annunciato sui social la decisione di uscire dal partito guidato da Matteo Salvini dando vita a una nuova formazione politica. Le reazioni di Salvini, Zaia e Stefani - facebook.com facebook