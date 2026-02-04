Vannacci rompe gli argini ed esulta per i primi sondaggi Chi c’è dietro e a chi conviene
Vannacci si scontra con la Lega e già esulta per i primi sondaggi favorevoli. La rottura tra i due non è solo una lite tra politici, ma potrebbe cambiare gli equilibri della destra italiana. La situazione si fa calda e le conseguenze si vedranno nei prossimi mesi.
Roma. La rottura tra Vannacci e la Lega non è solo un litigio personale, ma l'apertura di una faglia politica che potrebbe ridisegnare l'asse della destra italiana. L'ex generale ha scelto di uscire dal Carroccio e battezzare Futuro nazionale, convinto che il suo nome basti a costruire consenso in un'epoca di leadership personalistiche. A legittimarlo, almeno sul piano simbolico, c'è l'investitura di Mario Borghezio: un ex leghista che vede in lui il possibile capo dell'intera destra, "come De Gaulle". Non è casuale che lo stesso Vannacci citi il generale francese, avendo vissuto a Parigi da giovane e coltivando un'ambizione che va ben oltre il piccolo partito identitario.
Vannacci rompe gli argini della Lega e prepara il suo partito. Salvini furioso: “Deserto fuori dal Carroccio”
Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito.
“Oggi gli italiani voterebbero così”. Sondaggi politici, la situazione dei partiti: chi sale e chi scende
Gli ultimi sondaggi politici offrono una panoramica aggiornata sulle intenzioni di voto degli italiani.
SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA
