Vannacci rompe gli argini ed esulta per i primi sondaggi Chi c’è dietro e a chi conviene

Vannacci si scontra con la Lega e già esulta per i primi sondaggi favorevoli. La rottura tra i due non è solo una lite tra politici, ma potrebbe cambiare gli equilibri della destra italiana. La situazione si fa calda e le conseguenze si vedranno nei prossimi mesi.

Roma. La rottura tra Vannacci e la Lega non è solo un litigio personale, ma l’apertura di una faglia politica che potrebbe ridisegnare l’asse della destra italiana. L’ex generale ha scelto di uscire dal Carroccio e battezzare Futuro nazionale, convinto che il suo nome basti a costruire consenso in un’epoca di leadership personalistiche. A legittimarlo, almeno sul piano simbolico, c’è l’investitura di Mario Borghezio: un ex leghista che vede in lui il possibile capo dell’intera destra, “come De Gaulle”. Non è casuale che lo stesso Vannacci citi il generale francese, avendo vissuto a Parigi da giovane e coltivando un’ambizione che va ben oltre il piccolo partito identitario. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito.

Gli ultimi sondaggi politici offrono una panoramica aggiornata sulle intenzioni di voto degli italiani.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

