Vannacci risponde a Salvini e provoca la Lega loro devono essere grati a me per voti e seggi
Roberto Vannacci torna a parlare e questa volta lo fa puntando il dito contro Matteo Salvini. L’ex militare dice che la Lega dovrebbe essere grata a lui per i voti e i seggi ottenuti, provocando ancora di più lo scontro tra i due. Vannacci attacca duramente il leader leghista, criticando i motivi dello strappo e la gestione del partito. La polemica tra i due si accende e fa salire la tensione nel panorama politico.
Continua il botta e risposta tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini dopo l’uscita del primo dalla Lega. L’ex generale ha provocato il leader del Carroccio che lo aveva apostrofato come “sleale” e ha etichettato il vicepremier come “traditore”, spiegando come il suo ormai ex partito avrebbe dovuto essergli grato per i voti e i seggi che ha ottenuto grazie a lui. Scontro Vannacci-Salvini Le accuse dopo l'addio alla Lega I sondaggi e il motivo della rottura La storia dell'ex generale con la Lega Scontro Vannacci-Salvini Nuova puntata della faida tra Vannacci e Salvini dopo l’addio dell’ex generale alla Lega. 🔗 Leggi su Virgilio.it
