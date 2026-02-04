vannacci risponde a salvini e provoca la lega loro devono essere grati a me per voti e seggi

Roberto Vannacci torna a parlare e questa volta lo fa puntando il dito contro Matteo Salvini. L’ex militare dice che la Lega dovrebbe essere grata a lui per i voti e i seggi ottenuti, provocando ancora di più lo scontro tra i due. Vannacci attacca duramente il leader leghista, criticando i motivi dello strappo e la gestione del partito. La polemica tra i due si accende e fa salire la tensione nel panorama politico.

Continua il botta e risposta tra Roberto Vannacci e Matteo Salvini dopo l’uscita del primo dalla Lega. L’ex generale ha provocato il leader del Carroccio che lo aveva apostrofato come “sleale” e ha etichettato il vicepremier come “traditore”, spiegando come il suo ormai ex partito avrebbe dovuto essergli grato per i voti e i seggi che ha ottenuto grazie a lui. Scontro Vannacci-Salvini Le accuse dopo l'addio alla Lega I sondaggi e il motivo della rottura La storia dell'ex generale con la Lega Scontro Vannacci-Salvini Nuova puntata della faida tra Vannacci e Salvini dopo l’addio dell’ex generale alla Lega. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Roberto Vannacci ha annunciato di lasciare la Lega per avviare un suo progetto politico.

La Lega potrebbe perdere pezzi anche in Friuli Venezia Giulia.

Vannacci sfida Salvini e la Lega: “Io non voto gli aiuti all’Ucraina”

Argomenti discussi: Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Vannacci dice addio alla Lega. Salvini: Tradisce come Fini; Lo scarroccio a destra della Lega, l'incognita Vannacci e il temporeggiatore Salvini; Vannacci, Sallusti: Con Salvini uno dei due era di troppo, usata la Lega come un taxi.

Vannacci: Io sleale? È Salvini che ha tradito le promesseRoberto Vannacci risponde per le rime a Matteo Salvini, ributtando addosso al segretario della Lega le accuse che gli aveva mosso. Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel qual ... tg.la7.it

Vannacci lascia la Lega, è scontro con Salvini: È lui che ha tradito le promesseLa frattura nella destra italiana: Vannacci lascia la Lega di Salvini per fondare un nuovo progetto politico basato su coerenza e valori. Ecco il suo ultimo commento in un'intervista a Repubblica. notizie.it

"É lui il traditore". Il Generale Vannacci risponde a Matteo Salvini, la dura accusa alla Lega >> https://buff.ly/rFEM7n9 facebook

La domanda merita una risposta semplice. 1. Non ho incontrato Vannacci 2. Non ho truccato le elezioni. Basta rispondere e dire la verità... x.com