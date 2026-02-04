La destra italiana si trova di nuovo a fare i conti con le divisioni interne. Dopo le scissioni, i risultati alle urne non migliorano e i politici che lasciano i partiti di riferimento sembrano perdere terreno. Vannacci avverte: non c’è spazio per imitazioni e bisogna essere chiari, senza compromettere la propria identità.

Chiamatela pure la “sindrome di Badoglio” ma al di là dei nomi è certo che a destra le scissioni sono sempre sventurate sia per i risultati elettorali sia per il destino dei politici che lasciano i partiti di riferimento. Che si dicano moderati o rivoluzionari poco importa: l’elettorato di destra non gradisce il “tradimento”. Un esempio lampante? Il destino di Democrazia nazionale. Quella dolorosa scissione nel 1976 portò via al Msi 17 deputati su 35 e 9 senatori. Tolse più della metà del finanziamento pubblico al partito di Almirante. Eppure le prove elettorali furono più che deludenti: l’1% alle comunali di Trieste (prima prova del partito scissionista che voleva creare una destra costituzionale), 0,6% alle regionali del Friuli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Vannacci, non c'è spazio a destra per brutte imitazioni

Approfondimenti su Vannacci Destra

Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la creazione di un suo partito.

La Lega mette le mani avanti e cerca di rassicurare sui dissensi interni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vannacci Destra

Argomenti discussi: Dobbiamo prendere sul serio Vannacci? - Appunti; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà; Lunedì il faccia a faccia Salvini-Vannacci e il tentativo di frenarlo. Poi il leader dice ai suoi: lui è una parentesi.

Salvini: 'Vannacci capitolo chiuso, oggi la Lega è più forte'Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega dal '91, ne ho visti tanti che non hanno mantenuto la parola - ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini -. Per Vannacci dispiac ... ansa.it

Salvini: Vannacci è un ingrato, non mi spaventa. E vede Mattarella al QuirinaleIl leader leghista attacca il generale: Capitolo chiuso. Ma in Europa occupa il posto della Lega. E sull'incontro con il capo dello stato: Abbiamo parlato del decreto Infrastrutture e di Olimpiadi ... ilfoglio.it

Il tradimento di Vannacci è stato clamoroso e vergognoso e Luca Zaia, da tempo, sosteneva che il generale fosse incompatibile con la Lega. Salvini ha fallito perché ha dato troppo spazio a quel signore, concedendogli anche la vice-segreteria della Lega e ca - facebook.com facebook

Letizia Moratti: “Senza Vannacci FI ancora più attrattiva. Calenda ora ci segua. Si sta ridefinendo lo scenario politico, a destra, ma anche a sinistra. E per noi c'è uno spazio enorme". DI @GianlucaDeRosaS x.com