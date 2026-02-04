Matteo Renzi avverte che se Vannacci entra nel centrodestra, potrebbe rischiare di perdere le prossime elezioni. La mossa di Vannacci di lasciare la Lega apre uno scontro tra i partiti e mette in discussione le alleanze. Meloni potrebbe decidere di accoglierlo nella coalizione, ma non tutti sono d’accordo. Intanto, Renzi mette in guardia sulla possibile conseguenza di questa scelta, sottolineando le incognite che si aprono sul futuro politico.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega per proseguire il suo cammino da solo ammettendo che il simbolo “Futuro Nazionale da oggi è una realtà”. Matteo Renzi è intervenuto sulla notizia lanciando una sua ipotesi sul futuro del centrodestra e sulle prossime elezioni. Per il leader di Iv, Giorgia Meloni potrebbe accoglierlo nella coalizione ma rischierebbe di perdere voti. Matteo Renzi su Roberto Vannacci e Giorgia Meloni Vannacci come Farage, secondo Renzi Smentito incontro segreto tra Vannacci e Renzi Matteo Renzi su Roberto Vannacci e Giorgia Meloni All’Avvenire Matteo Renzi ha detto che, secondo lui, la leader di Fratelli d’Italia cercherà di tenere Roberto Vannacci in coalizione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vannacci lascia la Lega, Meloni può accoglierlo in coalizione ma per Renzi "rischia di perdere le elezioni"

Approfondimenti su Vannacci Lega

Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sono incontrati di nascosto in un circolo canottieri a Roma.

Questa mattina a Roma, Matteo Renzi ha lanciato un avvertimento alla destra: se continua a dividersi, rischia di perdere terreno sulle politiche.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega: la mia strada è un’altra. Salvini: deluso, esclusa un’alleanza; Vannacci lascia la Lega: Inseguo un sogno, voglio un'Italia prospera ed esclusiva. Salvini: Credevamo che da militare avesse senso dell'onore; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

Vannacci lascia la Lega, Salvini: Deluso. Carroccio rievoca Fini: La storia si ripeteLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Deluso'. Carroccio rievoca Fini: 'La storia si ripete' ... tg24.sky.it

Vannacci lascia la Lega e disegna il suo Futuro Nazionale. La rottura con il Carroccio e chi potrebbe seguirlo nella nuova avventuraL’addio al partito di Salvini e al gruppo dei Patrioti europei, il manifesto identitario del nuovo movimento e i possibili parlamentari pronti a ... affaritaliani.it

Roberto Vannacci lascia la Lega: cosa è successo con Salvini - facebook.com facebook

Il #Generale #Vannacci #rompe gli #indugi, #lascia la #Lega di #Salvini e crea un suo #partito: #FuturoNazionale x.com