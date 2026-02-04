Vannacci lascia la Lega e dà il via allo scontro con Salvini serie di frecciate e accuse con video e foto

Vannacci lascia la Lega e apre un nuovo fronte contro Salvini. Dopo aver annunciato l’addio al partito, il generale e ministro ha iniziato a lanciare frecciate e accuse pubbliche, accompagnate da video e foto. La rottura tra i due si fa sempre più evidente e crea tensione all’interno della politica italiana.

Ad aprile la tessera della Lega, donatagli da Matteo Salvini nonostante le resistenze degli altri leader in pectore del Carroccio, Luca Zaia su tutti. Poi l’elezione a Eurodeputato, quindi il flop alle Regionali in Toscana e i contrasti interni al partito. Quindi, le voci di una rottura, le smentite dal palco di Pontida e, infine, l’uscita. Il mondo al contrario di Roberto Vannacci tra i leghisti non è durato nemmeno un anno: quasi 11 mesi, scommessa persa da parte di tutti. Nessuno, tra il generale e Salvini, si vuole intestare la responsabilità: ed è per questo che, già un minuto dopo l’addio al Carroccio dell’ex militare, sono partite le frecciate tra i due, con tanto di video e foto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Matteo Salvini si trova di fronte a una battuta d’arresto.

Roberto Vannacci ha deciso di abbandonare la Lega di Matteo Salvini.

LEGA DIVISA TRA SALVINI, VANNACCI E ZAIA | 26/01/2026

