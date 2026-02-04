Vannacci i suoi sostenitori | Salvini si è appiattito bene la rottura

Questa mattina, nell’hotel alla periferia di Modena, il generale Roberto Vannacci ha incontrato i militanti di Futuro Nazionale. È il giorno dopo la rottura con la Lega di Matteo Salvini. I sostenitori di Vannacci si sono detti soddisfatti: “Salvini si è appiattito, bene la rottura”. La riunione ha acceso discussioni tra chi vede questa separazione come un’occasione di cambiamento e chi resta scettico sulle conseguenze politiche.

Nell'hotel alla periferia di Modena il generale Roberto Vannacci incontra i militanti di Futuro Nazionale il giorno dopo la rottura con la Lega di Matteo Salvini. Sono 350 i simpatizzanti, o come molti si amano chiamarsi tra loro 'camerati', che hanno avuto accesso alla sala. Oltre 3000 quelli che ne avevano fatto richiesta e sono rimasti fuori. Stefano, uno dei primi a primi a presentarsi all'evento entra nell'albergo in mimetica e con il basco dei Col Moschin: "Io mi auguro di vederlo a Palazzo Chigi, anzi, spero diventi presidente della Repubblica ". "Bisognava uscire dalla Lega per mantenere il nostro onore di italiani, Salvini si è appiattito e non mi rappresenta più.

Matteo Salvini ha dichiarato che incontrerà Vannacci questa settimana, precisando che non ci sono tensioni tra lui e il generale.

Matteo Salvini ha rassicurato sulla tenuta della Lega, precisando che incontrerà Roberto Vannacci questa settimana e che non ci sono rotture tra il partito e il generale.

