Vannacci lascia ufficialmente la Lega e già annuncia di voler seguire una strada diversa. L’ex militare spiega di aver deciso di andare oltre i moderatismi, mentre Salvini chiede dove sia il suo onore. I Patrioti commentano che è fuori e il segretario leghista esclude ogni possibile alleanza futura. La decisione di Vannacci scuote il panorama politico di estrema destra.

L’addio arriva prima del previsto. Roberto Vannacci lascia la Lega e dice basta «ai linguaggi moderati». Lo spirito da funerale era nell’aria, ma si pensava fosse presto per la dipartita. E, invece, a meno di una settimana dal lancio di Futuro nazionale, l’ex generale se ne va. «Ti voglio bene, ma la mia strada è un’altra», il messaggio laconico a Matteo Salvini. «Chi mi ama, mi segua. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l’Italia», scrive su X, pubblicando il manifesto politico. «Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo», prosegue. Un messaggio pubblicato proprio nel giorno del consiglio federale della Lega, indetto da Salvini nella storica sede milanese di via Bellerio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Vannacci esce dalla Lega: «La mia strada è un’altra» Salvini: «L’onore dov’è?»

