Vannacci è un traditore con le formule magiche ha preso in giro i cittadini

Il generale Vannacci ha lasciato la Lega e le sue parole hanno scatenato molte polemiche. Alcuni lo accusano di aver preso in giro i cittadini con le sue formule magiche e di aver tradito la fiducia degli elettori. La sua uscita dal partito ha riacceso il dibattito sulla sua figura e sui motivi dietro questa decisione. Ora si aspetta di capire quali saranno le sue prossime mosse pubbliche.

Tra le dichiarazioni che confermano come la politica utilizzi spesso improbabili paraventi ci sono quelle successive all'abbandono della Lega da parte del generale Vannacci. La bomba è scoppiata, ma a leggere ciò che sia il segretario Matteo Salvini, sia diversi illustri esponenti del Carroccio. La fine dei guru nutrizionali: perché "Intelligenza Alimentare" ha sostituito le formule magiche dei social Negli ultimi anni, l'approccio all'alimentazione si è evoluto, passando dalle promesse dei guru nutrizionali alle basi di un'"Intelligenza Alimentare" più consapevole. Giubilei attacca Vannacci: "Traditore, deve dimettersi da europarlamentare" Francesco Giubilei non ha usato mezzi termini. Fedriga non fa sconti: Lascia un traditore, si dimetta per rispetto a chi lo ha votato. Vannacci è un traditore, con le formule magiche ha preso in giro i cittadini. Non usa mezzi termini il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Mai prima d'ora si erano registrati attacchi così duri nei confronti del generale. Vannacci rompe gli argini ed esulta per i primi sondaggi. Chi c'è dietro (e a chi conviene). Roma. La rottura tra Vannacci e la Lega non è solo un litigio personale, ma l'apertura di una faglia politica che potrebbe ridisegnare l'asse della destra. GIUBILEI ATTACCA VANNACCI: "TRADITORE, DEVE DIMETTERSI DA EUROPARLAMENTARE" Il presidente di Nazione Futura: "Per colpa sua l'anno prossimo rischia di vincere la sinistra". "Traditore come Fini"; "Il disertore"; "Alto tradimento"; "Rischia di far perdere il centrodestra aprendo le porte a un altro governo tecnico". Beh dai, la Lega e i giornali di destra hanno preso bene l'addio di #Vannacci

