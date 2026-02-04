Vannacci dopo lo strappo il generale diventerà l' idolo della sinistra

Dopo aver lasciato ufficialmente la Lega, l’ex generale Vannacci ha deciso di correre da solo con la mimetica. La mossa ha suscitato reazioni diverse: alcuni lo vedono come un simbolo di rottura, altri come un possibile nuovo punto di riferimento per chi cerca una “vera destra”. Intanto, tra gli oppositori, si nota un certo entusiasmo, quasi come se avessero trovato un alleato inatteso. La scena politica si muove ancora e Vannacci sembra pronto a fare il suo passo, senza nascondere le sue ambizioni.

Non appena ieri l’ex generale Vannacci si è tolto ufficialmente la maglietta della Lega per iniziare la corsa solitaria con la mimetica della autoproclamata “vera destra”, l’opposizione è stata percorsa da un brivido di eccitazione. E mentre qualche esponente del Pd come Arturo Scotto usciva con le consuete dichiarazioni pubbliche dispregiative («Vannacci è un fascista, razzista, suprematista, autoritario, omofobo, maschilista») piano piano si faceva strada il sogno. La speranza. La visione onirica. L’incanto. Vannacci come il cavallo di Troia inviato nel campo del Centrodestra per rubarne qualche voto, l’arma segreta in grado di ribaltare le previsioni e far vincere la sinistra alle Politiche del 2027. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vannacci, dopo lo strappo il generale diventerà l'idolo della sinistra Approfondimenti su Vannacci Destra La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci La Lega cerca di frenare lo scontro con il generale Vannacci, dopo aver depositato il simbolo. Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: “Lasci il posto in Regione” Vannacci ha fatto sentire la sua voce, e ora la Lega toscana si divide. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. GIORGIA MELONI SU VANNACCI: “MI STUPISCE IL NO DA UN GENERALE AL DECRETO UCRAINA” Ultime notizie su Vannacci Destra Argomenti discussi: La Lega prova ad evitare lo 'strappo' con il generale Vannacci; Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in Regione; Vannacci fuori dalla Lega e anche dai Patrioti a Bruxelles; Vannacci registra Futuro nazionale: verso lo strappo con la Lega. Vannacci rompe con la Lega, Valdegamberi pronto a seguirlo?Dopo la decisione di Vannacci di abbandonare la Lega, il vannacciano Stefano Valdegamberi sembra pronto a seguirlo. veronaoggi.it Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in RegioneIl commissario: Listino bloccato? Ci siamo fidati delle persone sbagliate. Mossuto resta e spera nella scalata ... lanazione.it Dopo mesi di tentennamenti e di anticipazioni che si erano fatte sempre più definite negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha lasciato la Lega per lanciare il suo nuovo partito. Si chiamerà Futuro nazionale, con il logo depositato pochi giorni fa. - facebook.com facebook Susanna Ceccardi attacca il Generale Vannacci dopo l'addio alla Lega: "Ha usato la Lega come un taxi per fare il suo partito. Non si dimetterà da europarlamentare perché non è un uomo d'onore". #lariachetira @DAVIDPARENZO @SusannaCeccardi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.