Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di avere un sogno nel cassetto. Dopo un faccia a faccia con Salvini, il generale dice che per lui quella esperienza è stata una parentesi. Intanto, la campagna si intensifica con eventi per raccogliere fondi e un maniero in Piemonte destinato a un centro studi. Ma ci sono già preoccupazioni sui rischi che questa scelta può portare al marchio del partito.

«Proseguo la mia strada da solo e vado lontano». Ha deciso di tirare dritto Roberto Vannacci, usando un’espressione più rotonda ma non meno netta di una celebre affermazione di quel passato che tante volte è tornato nelle sue evocative esternazioni pubbliche. Il deputato europeo lascia la Lega perché ha un programma ambizioso per l’Italia. «Farla tornare un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo». E già stasera a Modena, nella sala di un albergo sold out da settimane, farà la sua prima uscita pubblica per presentare ufficialmente il suo manifesto. Il paziente lavorìo di mesi sta arrivando a compimento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vannacci dice addio alla Lega: «Ho un sogno» | Salvini, il faccia a faccia di lunedì e poi le parole ai suoi: «Lui è una parentesi»

Vannacci e il video con il pesce: «Ecco la faccia della sinistra alle prossime elezioni»

