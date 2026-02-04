Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse fatte. A due mesi dalla rottura con la Lega, il generale Vannacci risponde alle accuse del leader leghista con parole dure, ma anche con un tono che lascia spazio a qualche speranza di riconciliazione. La polemica si infiamma, mentre entrambi i protagonisti sembrano mantenere una posizione ferma.

**Vannacci contro Salvini: “Io sleale? È lui che ha tradito le promesse”** A due mesi dalla rottura con la Lega, Roberto Vannacci replica a Matteo Salvini con un tono deciso, ma anche profondamente riconciliatorio. Nell’ambito di un’intervista a, il generale, ormai ex componente della lista della Lega nel Sud e del gruppo Leopoldo, ribatte a Salvini: «Io sleale? È lui che ha tradito le promesse». La frase, pronunciata in un momento delicato del processo politico italiano, tocca temi centrali per entrambe le parti: il ruolo del presidente del Consiglio, la promozione del governo e la costruzione delle coalizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci critica Salvini per tradimento sulle promesse: “Io sleale? È lui a aver tradito

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Roberto Vannacci ha risposto a Matteo Salvini, definendo il leader della Lega “sleale” e accusandolo di aver tradito le promesse fatte su vari temi, dall’Ucraina alla previdenza.

Vannacci attacca Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse fatte su Ucraina e riforma Fornero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Salvini critica Vannacci: Onore e lealtà dovrebbero avere significato, specie per chi ha indossato una divisa. E pubblica un video in cui rinnovava la parola data alla Lega; Vannacci ha deciso di lasciare la Lega; Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato; Vannacci lascia la Lega e fonda un nuovo partito: Proseguo da solo.

Vannacci: «Salvini è il traditore, dalle armi a Kiev alla legge Fornero. Il 4% per qualcosa che non esiste è una bella rampa di lancio»Il vero traditore? Matteo Salvini. A cominciare dalle armi a Kiev fino alla legge Fornero. Parola di Roberto Vannacci, fresco di addio alla Lega - di cui era vicesegratario - che mette i ... leggo.it

Vannacci: «Dalle armi a Kiev alla legge Fornero, il traditore è Salvini». Pozzolo lo segue: «Andrò con lui»«Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci». È durato meno di due anni il matrimonio tra ... ilgazzettino.it

Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: "Futuro nazionale", il partito del Generale Vannacci. Un'analisi critica __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook

#ugdp @NFratoianni @CarloCalenda ha detto che non vuole ‘svegliarsi’ una mattina e trovarsi alleato con noi, Vannacci e Salvini Può stare tranquillo, si è alleato col c.destra già diverse volte è a suo agio lì, lui critica populismo ma poi dice che destra e sinis x.com