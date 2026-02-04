Vannacci a Modena | conferenza su remigrazione e nuove normative per i lavoratori migranti

A Modena, Roberto Vannacci ha tenuto una conferenza dedicata al tema dei migranti e delle nuove regole per i lavoratori stranieri. Nel cuore dell’Emilia-Romagna, il leader del Movimento Futuro Nazionale ha parlato di “remigrazione”, cioè del ritorno dei migranti in Italia, e ha spiegato quali cambiamenti ci sono nelle normative che riguardano chi lavora nel nostro paese.

**Roberto Vannacci a Modena: la conferenza sulle nuove normative per i lavoratori migranti** A Modena, nel cuore dell’Emilia-Romagna, il leader del Movimento Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha presentato una conferenza dedicata alla «remigrazione», ovvero al ritorno dei migranti in Italia, e alle nuove normative per i lavoratori migranti. La riunione, tenutasi presso l’Hotel Europa, ha avuto luogo il giorno successivo all’annuncio della decisione della Lega di lasciare il governo, che ha causato un intenso dibattito politico a livello nazionale. L’incontro, aperto a una delegazione di sindaci, associazioni e rappresentanti del lavoro, era previsto come momento di confronto tra le posizioni del movimento e l’attuale governo, con particolare attenzione a tematiche legate ai diritti e alla protezione dei migranti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

