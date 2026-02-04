Vandali alla Cittadella | dieci nei guai

Questa mattina, le forze dell’ordine sono intervenute alla Cittadella degli studi dopo aver ricevuto segnalazioni di atti vandalici. Oltre dieci giovani, tra studenti e altri coinvolti, sono stati fermati e portati in commissariato. I danni alle strutture dei licei Classico, Scientifico e Artistico sono ancora da quantificare, ma l’episodio ha suscitato molta preoccupazione tra insegnanti e genitori. La polizia ha avviato le indagini per capire chi siano i responsabili e cosa abbia spinto alcuni ragazzi a mettere in at

Vandali alla Cittadella degli studi: nei guai oltre dieci tra giovani e non solo. La Cittadella che ospita i licei Classico, Scientifico e Artistico, è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Amministrazione e delle forze dell’ordine. L’obiettivo è chiaro: stroncare una spirale di degrado, rifiuti e vandalismi che da troppo tempo deturpa il parcheggio e le aree limitrofe ai plessi scolastici. La situazione, denunciata con forza dai dirigenti scolastici attraverso esposti formali, ha superato il livello di guardia. Non si tratta solo di abbandono diffuso di rifiuti, residui di pasti veloci e bottiglie lasciate ovunque, ma di veri e propri atti vandalici che mettono a rischio la sicurezza stessa delle strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

