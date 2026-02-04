Valentino Garavani torna al centro delle polemiche. I parenti del famoso stilista smentiscono ufficialmente il legame di sangue con Oscar, il presunto nipote che aveva fatto parlare di sé. La famiglia chiarisce che tra loro e Oscar non c’è alcuna relazione di sangue e che la sua presenza nel mondo della moda non è mai stata ufficialmente riconosciuta. La vicenda continua a tenere banco, tra smentite e interrogativi irrisolti.

Eredità Valentino Garavani: il mistero del presunto nipote Oscar nel mirino dei parenti Il mondo della moda non è nuovo. Il mondo della moda non è nuovo a colpi di scena, ma il caso di Oscar Garavani assume contorni quasi romanzeschi dopo la scomparsa del leggendario Valentino. Da anni il designer cinquantanovenne si presenta come il pronipote del Maestro, presenziando a eventi e rilasciando interviste sulla scia di un legame di sangue che, oggi, la famiglia ufficiale nega con forza. A rompere il silenzio è stato Piero Villani, 77 anni, nipote effettivo dello stilista. In una lettera indirizzata al Corriere della Sera, Villani ha parlato a nome dell’intera famiglia Garavani per chiarire una posizione netta: Oscar non è un parente di Valentino. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Valentino Garavani, i parenti smentiscono il nipote: “Con Oscar nessun legame di sangue”

Oscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

Oscar Garavani, 60 anni, si presenta come stilista e imprenditore nel settore degli accessori.

Valentino Garavani, a chi andrà l'eredità da circa due miliardi di dollari? La sorella, il nipote e la «famiglia d'elezione»Poiché l'imperatore della moda non ha lasciato discendenti diretti - né figli, né coniuge - la gestione del suo patrimonio apre adesso scenari complessi, tra familiari (la sorella Vanda e il nipote Os ... vanityfair.it

Valentino, l'eredità da 2 miliardi di dollari a sorella e nipote, poi Giammetti e i fratelli Sax. Il testamento da un notaio a RomaValentino Garavani, scomparso lunedì 19, non lascia discendenti diretti — né figli né un coniuge — e la gestione del suo ingente patrimonio apre ... ilgazzettino.it

«Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani». Lo scrive al Corriere Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, in una lettera firmata «La famiglia del Maestro Valentino Garavani». Se già c’erano dubbi ora la questione sem - facebook.com facebook

Se Giorgio Armani è stato l'icona indiscussa di Milano, Valentino Garavani - insieme a Giancarlo Giammetti - ha costruito da Roma il suo successo, dal primo atelier in via Condotti fino all'indimenticabile sfilata omaggio alla città in Piazza di Spagna nel 2022. x.com