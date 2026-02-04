Vago Msc smorza gli entusiasmi | Siamo all’interno di un percorso Aspettiamo che si concluda

La famiglia Vago, al comando di Msc, guarda con attenzione al porto di Ancona. Il manager Vago smorza gli entusiasmi, spiegando che tutto è ancora in fase di sviluppo e che bisogna aspettare la conclusione del percorso. Per loro, il porto non è solo un punto strategico di business, ma anche una questione personale e affettiva. La strada è lunga, ma l’interesse c’è e la passione per questa sfida si legge nei loro occhi.

Business, ma anche una questione affettiva. Per la famiglia Vago, al vertice della compagnia Msc che al suo interno ha soprattutto il settore croceristico, il porto di Ancona rappresenta una sfida, un’opportunità e un atto d’amore. La notizia del passaggio alla fase successiva, per quanto concerne l’iter preparatorio alla progettazione della banchina per le grandi navi al Molo Clementino, è accolta con la necessaria cautela: "Siamo all’interno di un percorso e noi restiamo in attesa che prima o poi si concluda smorza gli entusiasmi Stefania Vago, ormai anconetana d’adozione . Non so se usare la scaramanzia o no, sta di fatto che la notizia che lei mi sta dando per me rappresenta un tecnicismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

