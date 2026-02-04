USS Defiant | Come dovrebbero essere le nuove navi da guerra di Trump

L’amministrazione di Donald Trump lavora a una nuova classe di navi da guerra per l’Us Navy. Il presidente vuole che siano le più grandi e potenti mai costruite dagli Stati Uniti dalla Seconda Guerra Mondiale. La prima unità, chiamata proprio USS Defiant, dovrebbe rappresentare un salto avanti in termini di capacità e tecnologia, con cinque navi in progetto. La decisione ha già fatto discutere gli esperti di difesa e le opposizioni politiche.

L'irrequieto presidente degli Stati Uniti brama una nuova classe di navi da guerra che noi già chiamiamo USS Defiant, nome scelto per la capo classe delle cinque nuove unità di superficie e da battaglia destinate all'Us Navy, destinata a diventare la " più grande nave da combattimento di superficie statunitense dalla Seconda Guerra Mondiale ". L'annuncio della "nuova corazzata" per alcuni segna una svolta netta nella dottrina navale americana, per altri, è una scelta in controtendenza, che non tiene conto degli ultimi sviluppi nella dottrina che studia la guerra navale, rivoluzionata all'impiego di droni e missili capaci di annientare unità di stazza elevata con un singolo colpo a segno.

