Dopo aver parlato a lungo con Xi Jinping, Donald Trump esprime soddisfazione per il rapporto tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano descrive la telefonata come molto positiva, con discussioni su commercio, difesa, Taiwan e la guerra in Ucraina. Trump annuncia anche il suo viaggio in Cina ad aprile, sottolineando la buona intesa tra i due Paesi. Tra gli argomenti toccati ci sono anche l’acquisto di petrolio e gas e l’aumento delle esportazioni di soia, con impegni concreti per le prossime stagioni.

“Ho appena concluso un’eccellente conversazione telefonica con il presidente cinese Xi. È stata una chiamata lunga e approfondita, in cui sono stati affrontati molti argomenti importanti, tra cui il commercio, la difesa, il viaggio di aprile che farò in Cina (che attendo con ansia!), Taiwan, la guerra tra Russia e Ucraina, l’attuale situazione con l’ Iran, l’acquisto di petrolio e gas da parte della Cina dagli Stati Uniti, la valutazione da parte della Cina dell’acquisto di ulteriori prodotti agricoli, incluso l’aumento del quantitativo di soia a 20 milioni di tonnellate per la stagione in corso (si sono impegnati a 25 milioni di tonnellate per la prossima stagione!), le consegne di motori per aerei e numerosi altri argomenti, tutti molto positivi!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa-Cina, Trump: “Eccellente telefonata con Xi, nostro rapporto molto buono”

Approfondimenti su Usa Cina

Gli ultimi sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Cina evidenziano un tentativo di normalizzazione, con Donald Trump che mira a rafforzare il dialogo.

Ultime notizie su Usa Cina

