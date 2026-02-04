Un centinaio di agenti federali saranno presto rimossi da Minneapolis. La decisione arriva dopo l’annuncio di Tom Homan, che conferma il ritiro di circa 700 unità su un totale di 3.000 impiegate nello stato. La misura segna un cambio di rotta nelle operazioni anti-immigrati condotte dall’amministrazione Trump nella regione.

(Adnkronos) – Tom Homan annuncia che 700 dei circa tremila agenti federali che l’amministrazione Trump ha schierato in Minnesota per le operazioni anti-immigrati saranno ritirati da Minneapolis. Nella sua seconda conferenza stampa dall’arrivo, la scorsa settimana, nella città precipitata nel caos dall’avvio delle operazioni anti-immigrati, lo zar dei confini della Casa Bianca ha affermato che il ritiro è stato reso possibile da una maggiore “collaborazione” con le autorità carcerarie del Minnesota. “Questo ha reso disponibili più agenti per arrestare e rimuovere i criminali stranieri, più agenti che prendono in custodia i criminali stranieri direttamente dalle prigioni, e significa che vi saranno meno agenti sulle strade a condurre operazioni”, ha affermato Homan che ha precisato che il ritiro avrà “effetto immediato”, senza precisare se interesserà solo Minneapolis o tutto il Minnesota. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Usa, 700 agenti Ice saranno ritirati da Minneapolis

In seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

Il sindaco di Minneapolis ha comunicato che alcuni agenti federali, presenti nella città per operazioni contro l'immigrazione, lasceranno l'area.

