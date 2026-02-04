US condemns South Africa’s expulsion of Israeli diplomat

La notizia arriva da Washington: gli Stati Uniti hanno condannato la decisione della Sudafrica di espellere il massimo rappresentante diplomatico di Israele. La mossa, avvenuta la settimana scorsa, ha suscitato reazioni dure da parte di Washington, che ha definito l’azione ingiustificata. Il governo americano si è detto preoccupato per le ripercussioni sui rapporti diplomatici e ha chiesto alla Sudafrica di riconsiderare la sua posizione. La vicenda rischia di complicare ulteriormente le relazioni tra i paesi coinvolti.

On Friday, South Africa declared the top diplomat at Israel's embassy persona non grata and ordered him out within 72 hours. It accused him of "unacceptable violations of diplomatic norms and practice," including insulting South Africa's president. Israel responded by expelling South Africa's senior diplomatic representative to its country. Israel and South Africa have had strained relations since South Africa in 2024 brought a genocide case in the International Court of Justice against Israel over its assault on Gaza. Multiple rights groups, experts and scholars have also called Israel's assault a genocide.

