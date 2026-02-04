US carries out strikes in Syria targeting Islamic States military says
I militari degli Stati Uniti hanno lanciato cinque attacchi in Siria contro obiettivi dello Stato Islamico. L’operazione, confermata dal Comando Centrale americano, mira a colpire depositi di armi e altri punti strategici del gruppo jihadista. Nessuna informazione ancora sui danni o eventuali vittime. È la seconda volta in poche settimane che le forze statunitensi agiscono nella regione per contrastare l’ISIS.
WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - U.S. Central Command said on Wednesday that it carried out five strikes against multiple Islamic State targets in Syria, including a weapons. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Syria to close camps housing thousands linked to Islamic State
La Siria annuncia che chiuderà definitivamente due campi di sfollati nel nord-est, dove vivono civili, anche stranieri, legati ai militanti dello Stato Islamico.
Turkey says Syria ceasefire should hold during Islamic State prisoner transfers to Iraq
La Turchia ha sottolineato l'importanza di mantenere il cessate il fuoco in Siria durante il trasferimento dei detenuti dello Stato Islamico verso l'Iraq.
US Military Carries Out Strikes Across Syria Targeting Islamic State Strongholds
Argomenti discussi: U.S. Warships Move Into Persian Gulf, UAE Rules Out Strikes from Its Territory; Trump Renews Iran Threat as U.S. Carrier Enters Gulf; Russia and Ukraine carry out new exchange of war dead.
