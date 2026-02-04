US carries out strikes in Syria targeting Islamic States military says

I militari degli Stati Uniti hanno lanciato cinque attacchi in Siria contro obiettivi dello Stato Islamico. L’operazione, confermata dal Comando Centrale americano, mira a colpire depositi di armi e altri punti strategici del gruppo jihadista. Nessuna informazione ancora sui danni o eventuali vittime. È la seconda volta in poche settimane che le forze statunitensi agiscono nella regione per contrastare l’ISIS.

WASHINGTON, Feb 4 (Reuters) - U.S. Central Command said on Wednesday that it carried out five strikes against multiple Islamic State targets in Syria, including a weapons. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

US carries out strikes in Syria targeting Islamic States, military saysU.S. Central Command said on Wednesday that it carried out five strikes against multiple Islamic State targets in Syria, including a weapons storage facilities with 50 precision munitions. reuters.com

US military carries out large-scale strikes against ISIS across SyriaThe US military has ?carried out multiple strikes ?in ?Syria targeting the Islamic State militant group. msn.com

