L’Inter si prepara a mettere le mani su Dayot Upamecano, che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il difensore francese potrebbe firmare a parametro zero, lasciando il club tedesco senza chiedere cifre importanti. Il Milan aveva sperato di portarlo in Italia, ma ora l’Inter sembra avere la strada spianata. La trattativa è in corso e i nerazzurri sono pronti a fare l’offerta.

Inter, Marotta non ha dubbi e ribadisce: «Mercato di gennaio? Non sono dispiaciuto, non dovevamo riparare niente!» Torino, Petrachi soddisfatto del mercato di gennaio: «Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. I nuovi arrivati.» Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è Petardo Audero voto 0! 7 al ritorno a casa di Messi mentre il ‘caso’ mascotte al Newcastle. Le contro-pagelle dal mondo di Calcionews24 – VIDEO Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Upamecano rompe con il Bayern e l’Inter ne approfitta: scippo al Milan

Approfondimenti su Upamecano Bayern

Domenica 11 gennaio si sono disputate quattro partite della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Upamecano Bayern

Argomenti discussi: Hawkeye 2 | lo showrunner rompe il silenzio sul futuro della serie Disney+.

Il rinnovo sembrava fatto, ora rischia di saltare: Bayern infastidito da UpamecanoIl Bayern Monaco comincia a perdere la pazienza con Dayot Upamecano. Secondo quanto riportato da Sport1, il difensore francese ha sul tavolo da settimane. tuttomercatoweb.com

Upamecano verso il Real Madrid: il Bayern Monaco vuole un altro francese per sostituirloIl Bayern Monaco si trova di fronte a un serio problema in difesa e sta agendo con rapidità per evitare di essere colto impreparato. Da mesi, la dirigenza bavarese sta provando a ottenere il ... tuttomercatoweb.com