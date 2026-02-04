Uomo travolto da auto in panne su superstrada | causa incidente in località

Un uomo di 47 anni è morto questa mattina sulla superstrada Perugia-Bettolle. È stato investito da un’auto che si era fermata a causa di un guasto. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata, e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo. La polizia sta ora indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.

**Un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato travolto da un veicolo sulla superstrada Perugia-Bettolle.** L'incidente, avvenuto la sera del 3 febbraio 2026, è stato causato da un secondo mezzo in movimento che, dopo aver perso il controllo dell'auto in panne, è sceso a terra per verificarne i danni. A quel punto, un'altra vettura, in corsa nella stessa direzione, lo ha travolto. L'uomo, residente a Chianciano Terme, era camerunense e viaggiava verso Perugia. Era in zona Torricella, sull'uscita della superstrada, quando il veicolo ha perso controllo e si è fermato sulle aree di lavoro. Si è scelto di scendere per capire il motivo dell'inattesa caduta, ma è stato colpito in pieno mentre cercava aiuto.

