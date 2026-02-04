Uomo ricoverato in condizioni gravissime dopo esplosione in abitazione ustioni al 12% del corpo

Un uomo di circa cinquant’anni è rimasto gravemente ustionato dopo un’esplosione che ha distrutto la sua abitazione a Novale, frazione di Valdagno. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi e l’uomo è stato subito trasportato in ospedale a Vicenza, al San Bortolo, dove si trova in condizioni critiche. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire.

Un uomo di circa cinquant’anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Bortolo di Vicenza dopo una violenta esplosione avvenuta all’alba di oggi, 4 febbraio, in una casa di campagna a Novale, frazione di Valdagno, in provincia di Vicenza. L’incidente si è verificato intorno alle 6.15 del mattino, quando l’aria del primo giorno di febbraio, fredda e densa, è stata squarciata da un boato così forte da far tremare i vetri delle abitazioni circostanti. La casa, ubicata in via Contrada Pregrassi 4, è stata letteralmente scossa alla radice: le pareti esterne sono crollate, i vetri dell’ingresso sono spariti in mille schegge, e il tetto è parzialmente distrutto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'esplosione si è verificata questa mattina a Valdagno, in provincia di Vicenza.

