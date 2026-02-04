Uomo incendia Municipio di Modica | perizia psichiatrica per ieri arrestato

Un uomo in evidente crisi psichiatrica ha cercato di dare fuoco al Municipio di Modica. Ha versato benzina sul pavimento e ha minacciato di incendiare l’edificio. La polizia è intervenuta subito e lo ha arrestato sul posto. Ora si attende una perizia psichiatrica per capire meglio la sua condizione.

**Un uomo in crisi psichiatrica ha tentato di incendiare il Municipio di Modica. La polizia lo ha arrestato dopo che ha versato benzina sul pavimento e ha minacciato di accendere il fuoco. La vicenda, che ha coinvolto il Tribunale di Ragusa, è stata presentata in aula il 9 gennaio, in un momento di tensione e dietro un evento che ha messo in evidenza la mancanza di supporto psichiatrico e il fallimento della struttura sanitaria locale.** L’uomo, di cui non si è rivelato il nome né l’età, è entrato in possesso di una tanica di benzina destinata a un decespugliatore, e ha iniziato a versarne il contenuto sul pavimento degli uffici comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uomo incendia Municipio di Modica: perizia psichiatrica per ieri arrestato Approfondimenti su Municipio Modica Omicidio a Viareggio: perizia psichiatrica sull’imprenditrice accusata della morte di un uomo che le aveva rubato la borsa La donna è accusata di aver ucciso un uomo che le aveva rubato la borsa. Incendia la porta di casa dell'ex moglie e scappa, arrestato un uomo: in tasca aveva una pistola Un uomo è stato arrestato dopo aver incendiato la porta di casa dell’ex moglie. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Municipio Modica Argomenti discussi: Scoppia un incendio in un appartamento a Castellamonte: un uomo intossicato in ospedale; Lo sapevate? Un incendio aveva distrutto il Municipio, ecco come appariva prima del disastro; Crans Montana, l'inchiesta arriva al Comune: indagato l'ex addetto alla sicurezza. L'ultimo controllo nel 2019 e nessuna verifica sul...; Il Comune di Crans-Montana dona 1 milione di franchi alla fondazione delle vittime. Massa, tragedia nella notte: morto un uomo in un incendio, grave la moglie facebook Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. In ospedale anche tre carabinieri #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.