Uomo condannato per frode online | aveva ingannato amici promettendo rendimenti milionari in Borsa

Un uomo di 47 anni di Cuneo è stato condannato a otto anni e sei mesi di carcere. Aveva truffato amici e conoscenti, promettendo loro guadagni milionari in Borsa. La frode ha superato i 1,2 milioni di euro.

Un uomo di 47 anni, residente a Cuneo, è stato condannato in via definitiva a otto anni e sei mesi di carcere per truffa aggravata dal valore di oltre 1,2 milioni di euro, commessa sfruttando la fiducia di amici e conoscenti. L’inchiesta, portata avanti dal pool anticrimine della Procura della città piemontese, ha portato alla luce un sistema di frode online che si è esteso per oltre quattro anni, tra il 2019 e il 2023, durante i quali l’imputato ha costruito un’immagine di investitore di successo, promettendo rendimenti milionari in Borsa con una precisione quasi da mago. I suoi “clienti” erano tutti persone che lo conoscevano da anni: amici d’infanzia, colleghi di lavoro, parenti di seconda generazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

