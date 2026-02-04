Uomini e Donne registrazione 3 Febbraio 2026 | le anticipazioni

Martedì 3 febbraio 2026 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio si sono susseguite diverse svolte, con i protagonisti che hanno affrontato nuove dinamiche e colpi di scena. La registrazione ha lasciato i fan con molte domande e aspettative per le prossime puntate.

Uomini e Donne è stato registrato anche martedì 3 febbraio 2026. In studio ci sono state diverse svolte. C'è chi decide di chiudere con più persone nello stesso momento, chi vive un bacio che sembra spegnere l'entusiasmo invece di accenderlo e chi, nel Trono classico, riapre porte che sembravano ormai chiuse. Ma soprattutto non mancano i colpi di scena, con un confronto acceso che coinvolge direttamente anche Gianni Sperti. Ida Platano criticato per il suo dimagrimento Alessio Pili Stella chiude con Deborah e Rosanna. Si parte da Alessio Pili Stella, che prende una decisione netta. Il cavaliere chiude sia con Deborah sia con Rosanna Siino, nonostante in precedenza ci fosse stata la volontà di darsi un'altra chance.

Martedì 2 febbraio 2026, nello studio di Uomini e Donne sono state registrate le nuove puntate.

Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio 2026.

