uomini armati uccidono almeno 162 persone nello stato di kwara in nigeria

Un attacco armato nello stato di Kwara ha causato la morte di almeno 162 persone. Uomini armati hanno aperto il fuoco nella regione, colpendo civili innocenti e seminando il panico tra la popolazione. Le autorità nigeriane stanno cercando di capire chi siano i responsabili e come fermare questa ondata di violenza. La situazione resta molto tesa, mentre la gente chiede più sicurezza e risposte.

Secondo la Croce rossa, un commando armato ha ucciso almeno 162 persone nel villaggio di Woro, nello stato di Kwara. L’attacco, uno dei più gravi degli ultimi anni, è stato confermato dalla polizia e dal governatore dello stato. Le autorità locali avevano reagito proclamando un coprifuoco in alcune zone dello stato e chiudendo le scuole per settimane, prima di ordinare la loro riapertura il 2 febbraio. “In base alle ultime notizie disponibili, il bilancio è ora di 162 morti, mentre continuano le ricerche di altri corpi”, ha affermato Babaomo Ayodeji, segretario della sezione di Kwara della Croce Rossa nigeriana. 🔗 Leggi su Internazionale.it

In Nigeria, una recente azione criminale ha portato al rapimento di almeno 13 persone in una chiesa, aggiungendosi a un clima di crescente insicurezza nella regione.

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bekkersdal, vicino a Johannesburg, dove uomini armati hanno aperto il fuoco, causando la morte di 10 persone e il ferimento di altre 10.

